- Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a declarat vineri ca denivelarile aparute in asfaltul de pe podul suspendat peste Dunare sunt generate de nerespectarea restrictiilor de tonaj de 7,5 tone, impuse in zilele caniculare.Podul suspendat peste Dunare de la Braila - cel mai mare pod suspendat construit…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a afirmat joi, 6 iulie, ca noul pod peste Dunare, inaugurat la Braila, este „un pod al sperantei si un pod al unirii”. „In 2017 putini credeau in reusita acestui proiect. Iata ca, la sase ani distanta, suntem aici impreuna sa deschidem circulatia pe acest…

- Podul suspendat de la Braila, al treilea ca marime din Europa si cea mai mare investitie de infrastructura din ultimii 30 de ani, va fi inaugurat, joi, in prezenta presedintelui Klaus Iohannis.Vor lua parte presedintele Klaus Iohannis, premierul Marcel Ciolacu, presedintele Senatului, Nicolae Ciuca,…

- Podul suspendat peste Dunare de la Braila – cel mai mare pod suspendat construit vreodata in Romania, al treilea ca dimensiune din Europa si ultimul pod peste Dunare inainte de varsarea in Marea Neagra – va fi inaugurat joi, fiind organizata o ceremonie la care vor lua parte mai multi oficiali ai statului.…

