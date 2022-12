Stiri pe aceeasi tema

- Poliția de Frontiera anunța ca punctele de trecere a frontierei cu Ucraina „Saiți-Lesnoe” și „Unguri-Bronița” și-au reluat activitatea in regim normal, potrivit Zdg.md . „Raman cu programul de lucru intrerupt 10 puncte de trecere a frontierei: Clocușna-Sokireani, Lipcani-Podvirievca, Ceadir Lunga –…

- Poliția de Frontiera anunța ca la aceasta ora și-au sistat activitatea opt puncte de trecere: PTF Clocușna-Sokireani, PTF Ceadir Lunga - Novie Troiani, PTF Ceadir Lunga-Maloiaroslaveț, PTF Cișmichioi-Dolinscoe, PTF Vulcanești-Vinogradovka, PTF Mirnoe-Tabaki, PTF Giurgiulești-Reni, PTF Saiți-Lesnoe.…

- Poliția de Frontiera informeaza ca sint cu activitatea intrerupta la aceasta ora PTF Vulcanești-Vinogradovka, PTF Mirnoe-Tabaki, PTF Ceadir Lunga - Novie Troiani, PTF Briceni-Rossoșani, PTF Ocnița-Sokireani, PTF Grimancauți-Vașkovți, PTF Ceadir Lunga-Maloiroslaveț, PTF Cișmichioi-Dolinscoe, PTF Unguri-Bronița.…

- 10:00 // Poliția de Frontiera informeaza despre reluarea activitații PTF Vulcanești-Vinogradovka, PTF Mirnoe-Tabaki. Insa sunt nefuncționale la aceasta ora PTF Ceadir Lunga - Novie Troiani, PTF Unguri-Bronița, PTF Cișmichioi-Dolinscoe. Motivul sistarii activitații este deconectarea energiei electrice…

- O pana de curent a intrerupt activitatea la doua puncte de trecere ale frontierei moldo-ucrainene. Este vorba despre Ocnița-Sokireani si la Mirnoe - Tabaki. Politia de Frontiera a anuntat ca problema e pe partea ucraineana. De acolo a fost deconectata energia electrica.

- Șapte puncte de trecere a frontierei moldo-ucrainene și-au sistat temporar activitatea. Este vorba de PTF Ceadir Lunga-Noviie Traiani, Mirnoe-Tabaki, Cișmichioi-Dolinscoe, Vulcanești-Vinogradovca, Ceadir Lunga-Maloiaroslaveț, Grimancauți-Vașcovți, Saiți-Lesnoe.

- Traficul in toate punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainene a fost reluat in regim normal, anunța Poliția de Frontiera. Suplimentar, autoritațile din Ucraina au comunicat ca in continuare funcționeaza cu intrerupere baza de date in punctele de trecere a frontierei din zona de sud, insa acest…

- Punctul de trecere a frontierei Giurgiulești-Reni nu funcționeaza din cauza deconectarii energiei electrice pe partea ucraineana.Totodata, PTF Otaci, PTF Larga, PTF Unguri, PTF Briceni și-au intrerupt programul de lucru din motive de securitate.