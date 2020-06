Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de administratie al Ligii franceze de fotbal profesionist (LFP) a votat impotriva prezentei a 22 de echipe in prima divizie, Ligue 1, scrie presa din Hexagon. Desi Consiliul de Stat, cea mai inalta jurisdictie administrativa din Franta, a suspendat saptamana trecuta retrogradarea…

- Potrivit presei franceze, zeci de protestatari s-au adunat in Piata Republicii din Paris, in pofida interdictiei impuse de autoritati in contextul pandemiei. Zece protestatari au fost amendati, iar cel putin doi au fost retinuti, anunta Politia franceza. Proteste similare au avut loc in orasele Montpellier…

- Potrivit datelor centralizate de Universitatea Johns Hopkins, luni dimineața erau, pe plan mondial, 4.194.047 de cazuri de infecție cu coronavirus , 283.992 de persoane decedate de COVID-19 și 1.499.427 de persoane care au trecut cu bine peste infecția cu SARS-CoV-2. Cea mai dramatica situație este…

- „Adevarul“ a vorbit cu romani din Austria, Spania, Grecia, Italia, Anglia, Belgia si Franta despre cum e viata lor in relaxare graduala. Oamenii sunt inca nauciti de cele indurate, inca au retineri la apropierea de ceilalti, dar abia asteapta sa-si revina la normal. „Ne e dor sa ne imbratisam parintii…

- CHIȘINAU, 30 apr - Sputnik. Ofițerii Serviciului Federal de Securitate al Rusiei au impiedicat pregatirea unor atentate teroriste in orașul Ekaterinburg, anunța RIA Novosti. © REUTERS / Benoit TessierTeroare in plina Pandemie: Atac sangeros in Franța - morți și raniți Comitetul Național Antiterorism…

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut, pentru 24 de ore, trei tineri acuzați de comiterea infracțiunii de furt calificat.”La data de 15 aprilie a.c., in baza investigațiilor efectuate, polițiștii din cadrul Politiei municipiul Cluj-Napoca, Secția 7 Poliție, in colaborare cu polițiștii Secției 2…

- Airbus a amanat planul de a crea o linie de asamblare la fabrica din Toulouse, Franta, pentru cea mai bine vanduta aeronava - A321, din cauza crizei provocate de coronavirus, transmite agenția Reuters, preluata de Agerpres.

- Primul caz de infectare cu noul coronavirus din Harghita a fost confirmat, joi, la un barbat intors din Franta, care a fost internat la Spitalul Municipal din Odorheiu Secuiesc, a informat Institutia Prefectului, scrie Agerpres. Harghita era ultimul județ in care nu se inregistrase oficial niciun…