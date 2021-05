Pe modelul Renault, japonezii de la Nissan își vând pachetul de acțiuni deținut în Daimler Japonezii de la Nissan iși vor vinde portofoliul de acțiuni de 1,5% deținut in Daimler, urmand strategia similara a partenerului de alianța Renault care a vandut in martie. Producatorul francez de automobile Renault schimbase acțiuni Daimler cu japonezii, in urma cu un deceniu pentru a-și consolida parteneriatul industrial. Cooperarea continua, au spus Daimler și Renault la inceputul acestui an, dar oamenii apropiați de acest subiect au afirmat ca planurile inițiale nu s-au concretizat niciodata, iar participațiile incrucișate nu mai erau considerate necesare. Investitorii au fost indrumați sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

