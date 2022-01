Stiri pe aceeasi tema

- Tehnologia 5G poate anula peste 1.100 de zboruri, spun sefii de aeroporturi cerand autoritatilor sa stopeze acest haos creat de lansarea planificata pentru miercuri, 19 ianuarie a.c., potrivit unei scrisori obtinute de AFP.

- Novak Djokovic a primit sprijinul unuia dintre cei mai inversunati critici ai sai din circuitul profesionist de tenis, australianul Nick Kyrgios, care a acuzat modul in care a fost tratat numarul unu mondial dupa sosirea sa in Australia, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Kyrgios, care l-a calificat…

- ”Problema e mult mai adanca decat ce poate rezolva demisia mea… Pana la urma 6 presedinti s-au schimbat in 2 ani, dar tot restul a ramas la fel: aplicatia, angajatii, contractele, etc. Totusi… ce e corect si normal: fac linistit si fara suparare in inima. Am gresit, si imi asum”, a scris Fulop Lorand…

- Epidemiologul Octavian Jurma ii da dreptate secretarului de stat Raed Arafat in privința necesitații testarii celor care vin in Romania in luna decembrie. „De data aceasta dr. Raed Arafat are perfecta dreptate. Nu e cazul sa fim mai relaxați decat restul lumii. De altfel, este o masura care…

- Lia Olguta Vasilescu, vicepresedinte al PSD si primar al Craiovei, a declarat ca formatiunea din care face parte nu este de acord cu infiintarea unui Minister al Familiei, cu toate ca pana in prezent Kelemen Hunor (UDMR) si Florin Citu (PNL) s-au declarat pentru un nou portofoliu in Guvern.

- Apple va introduce pe piața modelele iPad Pro și MacBook Pro, cu ecrane OLED. Acestea vor folosi tehnologia OLED care permite o luminozitate mai mare. Problema actuala este ca tehnologia este scumpa și procesul de producție nu este complet dezvoltat, așa ca sursele spun ca primele unitați nu vor fi…