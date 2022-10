Stiri pe aceeasi tema

- Compania Publica de Electricitate a Greciei (PPC) pregateste o miscare importanta de expansiune pe piata energetica, vizand sa achizitioneze 70% din filiala grupului italian Enel in Romania, intr-o tranzactie care evalueaza intreaga companie Enel Romania la 1,8 miliarde euro, scrie news.ro. Un memorandum…

- Colina Patriarhiei a fost astazi plina de credinciosi care au venit sa se inchine la moastele Sfantului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucurestiului. Oamenii su stat la coada cateva ore sa se roage pentru sanatate si liniste, si – ca niciodata pana acum – s-au rugat si pentru pace! Maine, pelerinii sunt…

- Multiplu campion national, Tudor Demușca se antreneaza pe lacul din centrul Bucureștiului pentru Europene și Mondiale Puțina lume știe ca viitorii campioni in yachting se nasc in plin centrul Bucureștiului, pe apa lacului Herastrau. Mulți copii vin aici pentru a deprinde tainele unui sport care le poate…

- Interpreta de muzica populara Ornela Pasare a fost la un pas de moarte dupa ce, in timpul unui zbor de agrement, a aparut o defecțiune la franele avionului in care se afla. Aeronava de mici dimensiuni a aterizat pe marginea unei prapastii. Ornela Pasare, aterizare cu un avion de mici dimensiuni pe marginea…

- Cu cați bani este platit Mihai Voropchievici de catre Antena 3. Mihai Voropchievici este extrem de cunoscut datorita sfaturilor, dar și horoscopului pe care il prezinta la Antena 3. Numerologul are 68 de ani și o cariera vasta in domeniul numerologiei și astrologiei. Este casatorit și are in total trei…

- Artateliers Project SRL a obtinut de la Primaria Constanta un certificat de urbanism Artateliers Project SRL a obtinut de la Primaria Constanta un certificat de urbanism pentru construirea unui ansamblu de locuinte pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanta. Asadar, prin CU 1727 din data de 28 iulie 2022,…