Pe jumătate din planetă se vor desfăşura alegeri în 2024 Aproape jumatate din populatia lumii – aproximativ 49% din locuitorii planetei, conform calculelor AFP – va fi chemata la urne in 2024. Aproximativ 30 de tari isi vor alege presedintele, in timp ce alegeri legislative sunt planificate in circa 20 de state. Aceste alegeri vor avea loc intr-un context international zbuciumat, sub semnul conflictului ruso-ucrainean si al razboiului dintre Hamas si… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

