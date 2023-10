Pe contrasens cu propaganda O premisa falsa duce de fiecare data la o concluzie falsa, oricat de corect ar fi raționamentul. De obicei așa se face manipularea, așa se dovedește și construiește „corectitudinea politica”, artizanii manipularii ascunzandu-se in spatele corectitudinii raționamentului.La fel se intampla și in cazul propagandei „razboiului israelo-palestinian”. De aceea hai sa incercam sa punem corect datele problemei.Palestina nu este un stat (cel puțin nu din punctul de vedere al Israelului);Hamas nu este o armata (neaparținand unui stat);Hamas este o grupare terorista, adica un grup infracțional organizat.Membrii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

