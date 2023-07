Pe ce dădea banii patronul „azilelor groazei” din Ilfov: Lăutari, droguri și prostituate S-a aflat ce facea liderul și coordonatorul grupului care deținea afacerea „azilele groazei” de batrani, Ștefan Godei. Procurorii fac noi dezvaluiri. Potrivit DIICOT, Ștefan Godei care a facut 3.7 milione de lei de pe urma batranilor torturați, și coordonatorul grupului care a pus la cale afacerea cu azilele de batrani, de pe urma carora a caștigat peste 3,7 milioane de lei, iși cheltuia o parte din bani pe droguri, prostituate și lautari. Intr-o singura noapte, el a reușit sa cheltuiasca 25.000 de lei pe astfel de distracții. „Potrivit procesului verbal al organelor de cercetare penala din 22.06.2023… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

