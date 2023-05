Rareș Prisacariu, puștiul ce a sensibilizat o țara intreaga la nici 7 ani, convingand telespectatorii sa merita sa fie ales caștigatorul ”Romanii au Talent”, nu a crezut ca va fi finalistul popularului show de televiziune. Trofeul, ce a venit la pachet cu premiul de 120.000 de euro, reprezinta o reala avere pe care, spun parinții copilului, acesta nu o conștientizeaza. In culmea fericirii, primul lucru pe care Rareș l-a dorit sa-l cumpere din propriul caștig a fost…un joc LEGO. ”Și-a dorit foarte mult un joc de lego și cateva carți. In weekend asta am facut. Am mers și am cumparat acel joc mult…