Pe banca lui Lazio cu Atletico. Tricolorul a fost promovat de la U19

- Radu Dragușin e cel mai in forma stranier. La doar 21 de ani, seduce elita Italiei. Marți, stoperul a fost printre cei mai buni jucatori la Genoa (0-1 cu Lazio in „optimile” Cupei). „Creștere clara. Personalitate, atenție, impact fizic”, a remarcat antrenorul Alberto Gilardino, campion mondial cu squadra…

- De trei ori golgheter al Serie A, Giuseppe Signori (55 de ani) explica intr-un interviu pentru GSP.ro situația naționalei Romaniei și a Italiei in contextul Euro 2024. De asemenea, Signori povestește relația pe care o are cu foștii sai colegi din Romania, dar și ce jucator roman din Italia are cele…

- Fundasul stanga Cristiano Biraghi a fost convocat pentru ultimele doua meciuri ale Italiei din preliminariile Euro 2024, cu Macedonia de Nord si Ucraina, a anuntat, marti, Federatia Italiana de Fotbal.Capitanul Fiorentinei, in varsta de 31 de ani, care are 16 selectii pentru nationala, s-a alaturat…

- Internationalul roman Radu Dragusin a marcat primul sau gol in Serie A, vineri seara, cand a reusit golul prin care Genoa a invins-o pe Hellas Verona (1-0), pe teren propriu, in etapa a 12-a a primei ligi italiene de fotbal, informeaza Agerpres.Dragusin a inscris cu un sut din voleu la pasa lui Ridgeciano…

- Lazio și AS Roma se vor infrunta duminica seara de la ora 19:00 in „Derby della capitale” pe Stadio Olimpico. Inaintea duelului din Serie A, cele doua echipe sunt angrenate in competițiile europene, unde Lazio a invins-o marți seara pe Feyenoord, scor 1-0 in grupa E a Ligii Campionilor, iar AS Roma…

- Fundasul roman Andrei Ratiu a debutat cu gol la Rayo Vallecano, care a surclasat formatia de liga a sasea Atletico de Lugones cu scorul de 6-0, miercuri, in deplasare, in primul tur al Cupei Spaniei la fotbal.Ratiu, care a fost integralist, a inscris in minutul 67, conform Agerpres. Columbianul Radamel…

- Fundașul roman Radu Dragușin (21 de ani) a fost integralist in meciul dintre Udinese și Genoa din etapa 7 de Serie A, incheiat la egalitate, scor 2-2 # Romanul a avut o evoluție destul de sigura și nu poarta vina la cele doua reușite ale gazdelor. Radu Dragușin și-a continuat seria prestațiilor apreciate…

- Procuratura raionului Calarași a finisat urmarirea penala și a expediat in instanța de judecata cauza penala, in privința barbatului in varsta de 61 ani, care a impușcat mortal un barbat in raionul Calarași. Inculpatul este invinuit de omor intenționat savarsit cu premeditare, scrie Jurnal.md . Conform…