Pe Andreea Bălan, fata sa, o știe toată lumea. Așa arăta în anii ’80 folkistul Săndel Bălan Numele lui Sandel Balan, tatal Andreei Balan, este legat de inceputul show business-ului nostru muzical, fiind omul din spatele fenomen in anii 2000, Andre. Dar puțina lume știe adevarata poveste a folkistului Balan, cel ce a compus ”clasicele” “Moșule, ce tanar ești” ori “Libera la mare” “Cantam la chitara, flaut, purtam parul lung și cu cenaclul nostru concertam pe stadioane”, se confeseaza artistul-inginer Sandel Balan despre calitatea sa neștiuta astazi, aceea de artist folk. In ciuda disensiunilor tata-fiica, Andreea duce mai departe, in propriul stil, moștenirea artistica a tatalui sau.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

