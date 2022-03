Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Dan Andronic scrie pe pagina sa de Facebook ca azi ar fi bine sa purtam masca și nu Covid-ul este cauza, ci calitatea aerului! „Aveți o imagine a calitații aerului in țarile din jurul Ucrainei”, noteaza Dan Andronic. „Astazi e bine sa purtați masca. Nu din cauza de covid, ci din prevedere,…

- Cele 27 de țari ale Uniunii Europene au rezervat 10.000 de paturi in spitale pentru ucraineni, a anunțat comisarul european pentru Sanatate, Stella Kyriakides și ministrul francez Olivier Veran. Am rezervat peste 10.000 de paturi in spitale din statele membre unde pot fi transferați pacienți care au…

- Intr-un moment de bucurie, copiii refugiați s-au jucat cu voluntarii de la un adapost de langa granița poloneza sambata. La adapostul din Rzeszow, cel mai mare oraș din provincia Subcarpatica a Poloniei, copiii refugiați s-au jucat cu jucariile donate intr-un centru amenajat intr-un supermarket. Adapostul…

- Ungaria autorizeaza desfasurarea de trupe ale NATO in vestul tarii si tranzitarea teritoriului sau de transporturi de arme catre alte state membre ale NATO, potrivit unui decret semnat de premierul Viktor Orban si publicat luni in monitorul oficial, informeaza Agerpres , care preia Reuters. Decretul…

- In The New York Times, un politolog estimeaza ca „actuala criza depașește Ucraina. Ucraina este doar un pretext”, potrivit acestuia. Și continua subliniind de ce este mai degraba legata problema. „Problema care se pune este mai degraba legata de Polonia, Romania și țarile baltice. Rușii cred ca a sosit…

- Afacerile din Europa ale grupului Gazprom, cel mai mare producator mondial de gaze naturale, au intrat in vizorul Autoritatilor de reglementare in domeniul concurentei din Uniunea Europeana care au in vedere sa isi intensifice activitatile de strangere de informatii cu privire la activitatea rușilor,…

- Uniunea Europeana a pregatit pentru Rusia un pachet de sanctiuni “robust si cuprinzator” in cazul in care va continua cu agresiunea la adresa Ucrainei, a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cotidianelor Handelsblatt si Les Echos, transmite vineri Reuters. Aceste sanctiuni financiare…

- In contextul tensiunilor ruso-ucrainene, Romania beneficiaza de o atenție deosebita din partea presei internaționale. ”Franta intentioneaza sa trimita sute de soldati in Romania”, titreaza Le Figaro. Cotidianul francez citeaza un interviu acordat pentru postul de radio France Inter, de catre ministrul…