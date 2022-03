Pe 8 martie, SuperFetele primesc vouchere la Superbet

Stiri pe aceeasi tema

- Up Romania (companie care furnizeaza soluții moderne de plata sub forma de tichete de valoare și beneficii extrasalariale in Romania) este primul emitent din industria tichetelor de valoare electronice (carduri) care implementeaza soluția Ethoca Consumer ClarityTM, dezvoltata de Mastercard, oferind,…

- Domeniul jocurilor de joc este unul care continua sa evolueze pe piața din Romania. Sunt implicate multe branduri de renume, iar asta a dus la o concurența care nu are decat sa aduca beneficii clientului. Atunci cand piața nu este dominata de un singur operator, pot aparea oferte și promoții care sa…

- Vouchere in valoare de 5000 de euro sunt oferite pentru persoanele cu dizabilitati in cadrul proiectului "Facilitarea insertiei pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati", ID 130164 . Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita - Nasaud este partener in proiectul "Facilitarea insertiei…

- Profesorii din Cluj-Napoca vor primi vouchere de pregatire pentru cursurile online, in valoare de 421 de mii de euro. In Cluj-Napoca sunt 4.251 de cadre didactice in invațamantul de masa, conform Inspectoratului Școlar Cluj.Toți profesorii vor primi vouchere pentru a plati cursuri de competențe digitale,…

- Anul 2021 a fost cel de-al treilea consecutiv in care Superbet a monopolizat top 10 al caștigurilor din Jackpoturi online. Diferența fața de ceilalți ani a fost facuta insa de sume! Premiile s-au dublat și s-a ajuns ca luna de luna Superbet sa plateasca minimum un jackpot de un milion de euro, echivalentul…

- Pe site-ul Ministerului de Finanțe a fost publicat draftul unei Ordonanțe de Urgența prin care se vor ingheța in 2022 indemnizațiile demnitarilor, pensiile speciale și sporurile din sistemul bugetar. CONSULTAȚI AICI INTREAGA OUG ȘI MASURILE CARE VOR FI ADOPTATE Neadoptarea masurilor…

- Vorbim despre acel certificat care ar urma sa intre in vigoare de anul viitor si este modificat de la o zi la alta. Potrivit unei noi prevederi, angajatilor care nu prezinta certificatul la serviciu, ar urma sa le fie suspendat contractul de munca. Insa certificatul digital va fi obligatoriu acolo doar…

- VOUCHERE pentru testare rapida: Cum vrea coaliția PSD-PNL sa asigure testarea angajaților și ce valoare vor avea acestea VOUCHERE pentru testare rapida: Cum vrea coaliția PSD-PNL sa asigure testarea angajaților și ce valoare vor avea acestea Membrii coaliției de guvernare au discutat, vineri, despre…