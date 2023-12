Stiri pe aceeasi tema

- Unele dintre cele mai indragite vedete din showbiz-ul autohton se alatura maratonului distractiei in noaptea dintre ani, la Antena Stars. Postul tv le-a pregatit telespectatorilor un program special de sarbatoare, din care nu vor lipsi muzica live, duetele inedite, interpretate in premiera in platoul…

- Marcel Pavel va suferi prima lui operație estetica in luna ianuarie. Artistul in varsta de 64 de ani face intervenția la recomandarea medicilor. In varsta de 64 de ani, Marcel Pavel este admirat de mulți fani pentru forma fizica pe care o are de ani de zile. Artistul a recunoscut ca niciodata nu a facut…

- Pepe este mandru de familia sa, iar recent a aratat fanilor sai noi imagini cu fiul sau. Pepe Jr. are un an și jumatate și este adorat de intreaga familie, in special de surorile sale mai mari.Pepe și Yasmine Pascu traiesc frumoasa o poveste de dragoste, iar fericirea lor a atins cote maxime odata cu…

- Mirela Vaida a lipsit in ediția de vineri, 8 decembrie, a emisiunii „Acces Direct”. Colegul prezentatoarei de la Antena Stars a explicat de ce aceasta nu a fost prezenta in platou.De ani buni, Mirela Vaida prezinta emisiunea „Acces Direct”, care inițial a fost difuzata la Antena 1 și care de o buna…

- Monica Anghel a slabit peste 40 de kilograme și are aceeași greutate ca la 24 de ani. Artista face multe sacrificii pentru a se menține in forma și considera ca postul intermitent este benefic pentru ea.Monica Anghel, in varsta de 52 de ani, a impresionat pe toata lumea cu noua sa silueta, iar mulți…

- Mihai Traistariu va canta anul acesta, de Revelion, in Romania, dupa ce anul trecut a fost invitat in Bulgaria, unde a susținut mai multe spectacole. „Va fi o noapte plina, dar banoasa”, anunța pentru Playtech artistul in varsta de 43 de ani. Mihai Traistariu, care are un onorariu de 1.500 de euro,…

- Gabriela Firea, trasa momentan pe linie moarta in urma scandalului Azilele groazei, a ținut sa transmita, joi, ca este prietena cu Mirela Vaida, realizatoare la Antena Stars, care se bucura de succes la un anumit public. Vaida a fost prezenta la cununia civila a fiului cel mare al lui Firea care a…

- In urma informațiilor recent aparute, in cursul zilei de azi, in presa din Romania, Mirela Vaida face lumina și spune cum stau lucrurile, de fapt! Dupa ce s-a zvonit ca este insarcinata, frumoasa a prezentatoare de la "Acess Direct" a decis sa dea carțile pe fața și sa spuna tot adevarul. Primele declarații…