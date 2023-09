Pe 30 septembrie 2023, ne revedem la Alba Iulia City Race. PROGRAMUL evenimentului!

Alearga in ”Cealalta Capitala”! Ne vedem la Alba Iulia , acolo unde ”istoria iși retraiește gloria”! Aflata la ediția a VIII-a, Alba Iulia City Race iși propune ca intotdeauna sa devina capitala alergarii din Romania. Astfel, are programate 5 curse, una dintre ele dedicata special copiilor. Peste 800 de alergatori sunt așteptați sa ia parte la Semimaraton, Cros 10 km, Cursa Populara 5 km, Family Run și Kids Race. Pe 30 septembrie, se va lua startul in patru curse pentru adulți, semimaratonul Star Transmission de 21 de kilometri și 700 de metri diferența pozitiva de nivel (ora 10.00), crosul Star…