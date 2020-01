Pe 24 ianuarie e Mica Unire!

Politistii maramureseni, la datorie si in minivacanta

In perioada 24 – 26 ianuarie, politistii maramureseni sunt la datorie pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica si prevenirea producerii oricaror evenimente negative. Activitatile vor fi desfasurate in sistem integrat, impreuna cu celelalte institutii cu atributii in asigurarea… [citeste mai departe]