Pe 20 martie se sarbatoreste Ziua Internationala a Fericirii

Ziua Internaționala a Fericirii este sarbatorita in fiecare an pe 20 martie. „Cautarea fericirii este unul dintre obiectivele fundamentale ale ființei umane”, precizeaza ONU in rezoluția adoptata in 2012.

Anul acesta, ONU a decis ca Ziua Internaționala a Fericirii este un prilej bun pentru a readuce in atenția lumii Agenda 2030 pentru dezvoltare durabila. Aceasta cuprinde 17 obiective de dezvoltare durabile precum eradicarea saraciei și foametei.