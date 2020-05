Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a anuntat, vineri, in cadrul unei videoconferinte, ca de pe data de 13 iunie se vor relua competițiile fotbalistice din Romania.Este vorba despre meciurile din Liga 1, precum și cele din play-off-ul Ligii a 2-a care se vor disputa, ”in prima instanța”, fara spectatori.„Prin reluarea fotbalului aducem vietii noastre un anumit nivel de normalitate. Fotbalul presupune o energie pozitiva. In momentul de fata suntem sub incidenta unui protocol medical din data de 15 mai”, a spus Razvan Burleanu.Acesta a adaugat: ”Cluburile profesioniste din…