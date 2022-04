PDI 2022, o ediție de colecție, cu șapte președinți de onoare (P) - La Iasi vor sosi peste 100 de lectori din tara si din opt tari - Este prima manifestare medicala care se va relua in format fizic, in Capitala Moldovei De unsprezece ani, Primavara Dermatologica Ieseana (PDI), o manifestarea stiintifica nationala cu participare internationala, reuneste specialisti de renume, medici, rezidenti, farmacisti, asistenti medicali si studenti care doresc sa afle ultimele noutati in domeniu. Initiativa evenimentului apartine prof. univ. dr. Daciana Branisteanu, de la Facultatea de Medicina a Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" Iasi, seful Clinicii… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

