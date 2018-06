Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel București a decis respingerea suspendarii procesului in care fostul procuror DNA Mihaiela Iorga ii cere daune de 10.000 de euro Laurei Codruța Kovesi pentru perioada in care nu a fost revocat din DNA.Urmatorul termen al procesului a fost stabilit pentru 26 iunie, fiind citați…

- Gabriel „Puiu” Popoviciu se sustrage de la executare pedepsei de 7 ani inchisoare, pedeapsa la care a fost condamnat de Curtea de Apel Bucuresti pentru savarsirea infractiunii de complicitate la abuz in serviciu in forma calificata. Acesta este acuzat de savarsirea infractiunii de complicitate la abuz…

- Fostul actionar de la Dinamo, Cristian Borcea, condamnat la sase ani si patru luni de inchisoare in dosarul “Transferurilor de jucatori”, ramane in inchisoare dupa ce Judecatoria Sectorului 4 i-a respins cererea de liberare conditionata. Decizia instantei nu este definitiva si poate fi atacata in termen…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins definitiv, ca nefondata, contestatia formulata de tortionarul Alexandru Visinescu, fostul comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat, impotriva deciziei prin care i-a fost respinsa cererea de intrerupere a executarii pedepsei, din motive medicale.…

- Iubita lui Liviu Dragnea, Irina Tanase, primarul Bucureștiului Gabriela Firea, premierul Viorica Dancila și ministrul Muncii Lia Olguța Vasilescu au dat in judecata reprezentanții site-ului Timesnewroman pentru un articol-pamflet. Cauza a fost inregistrata la Tribunalul București, in data de 30 martie,…

- Din spatele gratiilor, afaceristul Sorin Ovidiu Vintu a aflat, joi, ca judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti (CAB) au dispus condamnarea sa la 10 ani de inchisoare. Decizia a fost luata in dosarul delapidarii patrimoniului Asociatiei salariatilor din cadrul SNP Petrom SA. In aceeasi cauza a fost…

- Cinci femei de la varful PSD - Viorica Dancila, Gabriela Firea, Carmen Dan, Lia Olguta Vasilescu si Irina Tanase, iubita lui Dragnea - dau in judecata site-ul de satira Times New Roman, potrivit portalului instantelor.Actiunea a fost deschisa pe 30 martie si are ca obiect "raspunderea delictuala".…

- O procuroare de sedinta de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti a ales, ieri, sa puna concluzii impotriva propriei unitati de parchet, intr-o speta in care sefii ei insistau in a formula apel, desi partile se impacasera.