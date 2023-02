Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, miercuri, ca nefondat, un recurs in casatie, o cale extraordinara de atac, prin care fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu solicita rejudecarea dosarului in care a fost condamnat la 10 ani si 8 luni inchisoare pentru coruptie, relateaza Agerpres.Instanta…

- Instanța suprema a respins, miercuri, recursul conducerii Primariei municipiului Targu Secuiesc impotriva amenzii de 2.000 de lei aplicata de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), la sesizarea Asociatiei Civice pentru Demnitate in Europa (ADEC), sentinta fiind definitiva. Presedintele…

- ”(...) achita pe inculpatul Niculae Ioan pentru infractiunea de constituire a unui grup infractional organizat, (...) achita pe acelasi inculpat pentru complicitate la infractiunea de delapidare cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata (55 acte materiale), (...) achita pe inculpatul Videanu…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei vor avea azi in atentie dosarul privind finantarea campaniei electorale din 2009, cauza in care Elena Gabriela Udrea, fost consilier prezidential, sef al Cancelariei Prezidentiale, deputat, ministru al turismului si fost ministru al dezvoltarii…

- Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a anulat luni decizia CSM din decembrie 2021 prin care judecatorul Cristi Danilet a fost exclus din magistratura pentru doua postari pe TikTok, informeaza Agerpres. Instanta suprema a decis ca Danilet sa fie sanctionat doar…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis, in principiu, cererile de recurs in casatie formulate de condamnatii in dosarul Colectiv, printre care si fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu Piedone, urmand ca acestea sa fie judecate pe data de 22 februarie 2023. Instanta a respins cererile…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis sa repuna pe rol judecarea apelului in procesul in care rectorul Universitatii Politehnica din Bucuresti, Mihnea Costoiu, are o condamnare de 3 ani inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu in dosarul "Cutezatorii", pentru a se analiza daca se aplica…

- Instanta a admis propunerea DNA de arestare preventiva a lui Niculae Badalau, masura fiind dispusa pentru 30 de zile. Cealalta persoana retinuta in acest dosar a fost plasata in arest la domiciliu. ”In baza art. 226 C. proc. pen. admite in parte propunerea de arestare preventiva formulata de Parchetul…