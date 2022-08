Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru Munca din Camera Deputaților a aprobat miercuri un proiect prin care ziua de 6 ianuarie, de Boboteaza, devine zi libera pentru angajați. Urmatorul pas este votul in plenul Camerei Deputaților, care este și camera decizionala. Ulterior, proiectul va merge la promulgare la președintele…

- Romania va primi in total 31,5 miliarde euro din partea politicii de coeziune in perioada 2021-2027, in cadrul acordului sau de parteneriat cu Comisia pentru promovarea coeziunii economice, sociale si teritoriale a regiunilor sale, precum si a tranzitiei sale verzi si digitale. Fondurile UE vor sprijini,…

- Simptomele COVID s-au schimbat de la inceputul pandemiei și pana in prezent, odata cu apariția noilor subvariante. Astfel cel mai comun semn boala nu mai este febra, ci durerea in gat. Un studiu facut pe 17.500 de persoane din Marea Britanie a relevat gatul dureros ca prim simptom observat. Durerile…

- Cetațenii din Uniunea Europeana ar putea ramane fara Facebook și Instagram in aceasta vara, ca urmare a deciziei luate de autoritatea de reglementare in domeniu din Republica Irlanda. Comisia irlandeza pentru protecția datelor a informat, joi, omologii din Europa ca va bloca Meta – compania care deține…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat miercuri Uniunea Europeana sa se pregateasca pentru „intreruperea completa” a gazelor din Rusia, transmite dpa, citata de Agerpres. Sefa executivului european a declarat ca Comisia intentioneaza sa anunte planuri de urgenta la nivelul UE,…

- Operațiunea militara din Marea Neagra s-a incheiat cu success. Potrivit șefei centrului de presa al Forețelor de Aparare din Sudul Ucrainei, Natalia Humenyuk, steagul ucrainean a fost instalat pe Insula Șerpilor, in urma bataliilor caștigate de forțele ucrainene. D.Constantin The post Operațiune militara…

- Șeful DIICOT va fi chemat in Parlament pentru a oferi explicații dupa ce un tanar a murit și alți 17 au ajuns la spital din cauza consumului de droguri in timpul Festivalului SAGA din București, organizat in weekendul 4-5 iunie. Cererea a fost depusa, marți, la Comisia de Aparare. „Poliția și jandarmeria…

- Danezii au votat in majoritate covarsitoare, aproximativ 67%, pentru aderarea la politica de aparare a UE, dupa ce s-au centralizat 99% din buletinele de vot. Danemarca era singura țara din blocul comunitar care nu facea parte din aceasta politica. Miercuri, aproape 67% dintre danezi au votat in cadrul…