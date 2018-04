Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Republicii Lituania, Saulius Skvernelis, va efectua o vizita in Republica Moldova, in perioada 26-27 aprilie curent. Șeful Executivului de la Vilnius va avea o intrevedere cu prim-ministrul Pavel Filip, in cadrul careia vor fi abordate subiecte ce țin de evoluția relațiilor bilaterale și perspectivele…

- Pavel Filip, prim-ministrul Republicii Moldova, a declarat, miercuri, ca Guvernul de la Chisinau ramane axat pe implementarea reformelor, printre care si cea din justitie, insa a adaugat ca este important ca Republica Moldova sa primeasca sprijin din partea UE, relateaza site-ul Deschide.md.

- Romania reprezinta principalul partener al Republicii Moldova in ceea ce priveste schimburile comerciale, insa, in acelasi timp, ocupa prima pozitie a investitiilor in aceasta tara, a declarat, marti, premierul moldovean, Pavel Filip, informeaza agerpres.ro. Acesta a avut la Chisinau o intrevedere…

- "Impreuna cu doamna prim-ministru am facut o trecere in revista a relatiilor bilaterale si am constatat ca nivelul acestora este unul solid, relatiile dintre Republica Moldova si Romania sunt excelente. Am evidentiat si multiplele instrumente care pot face acest dialog si mai rezultativ, ma refer…

- Guvernele Romaniei si Republicii Moldova vor avea, in perioada mediat urmatoare, o sedinta comuna la Chisinau, a anuntat, marti, premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, la finalul unei intrevederi cu omologul sau roman, Viorica Dancila. "Impreuna cu doamna prim-ministru am facut o trecere…

- Prim-ministrul Romaniei, Vasilica-Viorica Dancila, efectueaza marți, 27 februarie, o vizita de lucru in Republica Moldova. Oficialul roman are programate intrevederi cu premierul Pavel Filip și cu președintele Parlamentului Andrian Candu. In cadrul vizitei, Viorica Dancila și Pavel Filip vor participa…

- Desi premierul Pavel Filip s-a laudat recent ca Republica Moldova a inregistrat in 2017 o crestere economica de 4%, acest lucru nu l-a impresionat pe ambasadorul SUA la Chisinau, James Pettit, care a dat de inteles ca se puteau obtine rezultate si mai bune.