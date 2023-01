Stiri pe aceeasi tema

- Gicu Grozav a decis ca este momentul perfect pentru a se bucura de o ieșire in oraș cu partenera lui de viața, Sorina, motiv pentru care cei doi au mers la un mall din Capitala. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au fost pe urmele celor doi și i-au surprins in ipostaze…

- Moartea regretatului Nosfe a cutremurat Romania și a adus o tristețe uriașa in randul celor care l-au cunoscut. Este cazul și a Floricai Baboi de la Chefi la cuțite, cea care a legat o prietenie stransa cu artistul și cu soția acestuia și care a fost daramata de vestea trecerii in neființa a cantarețului.…

- Pavel Bartoș simte deja magia sarbatorilor de iarna. Spunem asta, pentru ca, in aceasta zi, paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze cu adevarat rare. Noi avem dovada ca actorului ii place mai mult sa daruiasca decat…

- Laurențiu Corbu știe cum sa iși rasfețe soția! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care dovedesc ca fotbalistul este partenerul perfect pe care și l-ar dori orice femeie. Iata cum se comporta sportivul cu cea alaturi de care traiește o frumoasa…

- Catalin Bordea este un barbat rabdator cand vine vorba de cumparaturi, iar noi avem dovada clara in acest sens. Fostul coprezentator de la Xtra Night Show nu este deloc deranjat sa mearga singur in oraș. Ei bine, spunem toate acestea, pentru ca paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania,…

- Dovada ca Raul Rusescu e un soț calm și rabdator! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe fotalist in timp ce a mers, alaturi de soția lui, la un centru comerial din București. Cum se comporta acesta cu femeia alaturi de care traiește o frumoasa poveste…

- Selly, tuns, frezat și aranjat! Face bani cu imaginea lui, așa ca investește in ea. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe celebrul vlogger in timp ce mergea la o frizerie din Capitala pentru un resfresh de look.

- Oana Mizil iși dedica tot timpul pe care il are familiei sale și știe sa se bucure din plin de zilele petrecute in compania frumoasa a lor. Ei bine, paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” ei și au surprins-o in ipostaze emoționante. Iata unde și-a…