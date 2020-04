Stiri pe aceeasi tema

- Argentinianul Paulo Dybala, afectat de COVID-19, a vorbit despre coechipierul sau de la Juventus, Cristiano Ronaldo, și a facut o dezvaluire spectaculoasa. Coleg cu Leo Messi la naționala Argentinei, Dybala (26 de ani) i-a facut atacantului portughez o marturisire la care nu se aștepta, vorbindu-i despre…

- Lionel Messi, starul echipei FC Barcelona si al selectionatei Argentinei, ramâne fotbalistul cu cele mai mari venituri din lume, devansând-i pe portughezul Cristiano Ronaldo (Juventus Torino) si pe brazilianul Neymar (Paris Saint-Germain), conform ierarhiei pe care revista France Football…

- Orașul natal al lui Cristiano Ronaldo, Funchal, a fost lovit, duminica, in jurul orei 10:00, de un cutremur. Seismul a avut magnitudinea 3,8 grade pe scara Richter și s-a produs la o adancime de 49 de kilometri.In momentul producerii cutremururlui, Cristiano Ronaldo se afla in orașul natal, alaturi…

- Cel putin o persoana a murit intr-o explozie la o uzina chimica din Barcelona, au anuntat marti autoritatile locale, potrivit Reuters.Serviciile de urgenta locale au declarat ca se coordoneaza cu pompierii si cu compania respectiva pentru a determina ce tip de substante au fost afectate de…

- Cel putin o persoana a murit intr-o explozie la o uzina chimica din Barcelona, au anuntat marti autoritatile locale, potrivit Reuters. Serviciile de urgenta locale au declarat ca se coordoneaza cu pompierii si cu compania respectiva pentru a determina ce tip de substante au fost afectate de explozie.…

- Cristiano Ronaldo, fotbalistul vedeta al lui Juventus Torino, a declarat pentru Sky Sports ca este "convins" ca echipa lui se va califica in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, in ciuda esecului suferit in turul optimilor pe terenul lui Olympique Lyon (0-1). "Sunt lucruri care se pot intampla,…

- Atacantul portughez al echipei italiene Juventus Torino, Cristiano Ronaldo, a deveit prima persoana care depaseste 200 de milioane de urmaritori pe Instagram, potrivit news.ro.Un singur cont are mai multi urmaritori decat Ronaldo, cel a retelei de socializare insesi, 330 de milioane. Ronaldo…

- Atacantul Lionel Messi (FC Barcelona) este golgheterul deceniului trecut (2010-2019) din cele mai valoroase 10 ligi naționale din lume, conform unui studiu realizat de portalul specializat Transfermakt, conform caruia argentinianul a marcat 522 de goluri in 521 de meciuri, singurul fotbalist care are…