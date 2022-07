Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie mare in familia Vladuței Lupau! Fratele cantareței și frumoasa lui soție, Simina, au ajuns in fața altarului și s-au jurat iubire eterna in fața lui Dumnezeu. Nașii nu sunt nimeni alții decat Vladuța Lupau și partenerul ei de viața, iar frumoasa vedeta a postat deja primele imagini pe rețelele…

- Este vestea momentului in showbiz-ul romanesc! In aceste momente, in Turcia, Armin Nicoara și Claudia Puican iși unesc destinele pentru tot restul vieții, dupa ani și ani de relație. Iata cele mai frumoase momente de la marele eveniment care are loc in jurul a numeroase nume mari din showbiz-ul romanesc!

- Alex Baluța a facut nunta cu femeia care a reușit sa-i cucereasca inima, Diana. Sportivul a cerut-o in casatorie pe partenera lui in anul 2020, chiar in noaptea de Revelion, dar au faut nunta abia acum. Fotbalistul a impartașit multe momente emoționante de la marele eveniment cu urmaritorii din mediul…

- Bucurie mare in showbiz-ul romanesc! Florin Salam și Roxana Dobre s-au casatorit in urma cu puțin timp in urma, in Constanța, intr-un cadru de poveste. Copiii manelistului au fost prezenți la marele eveniment și au purtat ținute spectaculoase, iar Betty Vișanescu a fost cea care a postat o serie de…

- Nunta momentului in showbiz-ul romanesc! Florin Salam și partenera lui de viața, Roxana Dobre, iși vor uni astazi destinele și in fața lui Dumnezeu, iar cei doi s-au pregatit intens pentru marele eveniment care va avea loc pe plaja din Mamaia. Florin Salam și Roxana Dobre și-au facut apariția in urma…

- Cu ocazia unei zile atat de importante, ursitoarele nu au uitat sa treaca și pe la micuța Anastasia, fiica lui Nicole Cherry, pentru a-i ura tot ce este mai bun dupa botez. Ce spectacol au facut, dar și ce atomosfera este la marele eveniment. Paparazzii au susprins imagini de-a dreptul senzaționale.

- Raluca Dragoi a trecut prin mai multe divorțuri. Chiar in perioada in care credea ca nimeni și nimic nu o mai poate face fericita, l-a cunoscut pe actualul sau partener de viața, Andrei, langa care se simte cat se poate de implinita. Astazi, a fost cea mai importanta zi din viața lor. Cei doi s-au casatorit.…