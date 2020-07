Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a fost prezent, joi seara, la recepția oferita de Ambasada Statelor Unite ale Americii cu ocazia celei de-a 244-a aniversari a Zilei Independenței. Deși sarbatoarea are loc pe 4 iulie, ambasadorul SUA a decis sa organizeze petrecerea cu doua zile mai devreme, pentru a nu strica week-end-ul…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca Romania va actiona in continuare pentru intensificarea relatiei cu SUA. Premierul a participat, alaturi de șeful statului, la receptia oferita de Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucuresti cu ocazia celei de a 244-a aniversari a Zilei Independentei

- Președintele Klaus Iohannis a participat, joi, la recepția oferita de Ambasada Statelor Unite ale Americii cu ocazia celei de-a 244-a aniversari a Zilei Independenței. In cadrul evenimentului, presedintele Iohannis a sustinut o alocutine in care a declarant ca „Romania ramane puternic angajata in sprijinul…

- Romania ramane puternic angajata "in sprijinul unei relatii transatlantice puternice si solidare", a declarat, joi, președintele Klaus Iohannis la receptia oferita de Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucuresti cu ocazia celei de a 244-a aniversari a Zilei Independentei.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut joi, 2 iulie a.c., o alocutiune in cadrul receptiei oferite de Ambasada Statelor Unite ale Americii cu ocazia celei de a 244 a aniversari a Zilei Independentei.Va prezentam in continuare textul alocutiunii:Domnule ambasador Zuckerman,Domnule Prim ministru,Excellencies,Ladies…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban participa joi, la ora 18,45, la receptia oferita de Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucuresti cu ocazia celei de a 244-a aniversari a Zilei Independentei, informeaza Administratia Prezidentiala si Biroul de presa al Guvernului (oportunitati…

- Cunoscutul actor de la teatrul de revista Constantin Tanase a ieșit la pensie insa continua sa joace la teatru atunci cand este invitat. Zilele trecute, pe 1 iunie, Alexandru Lulescu a implinit frumoasa varsta de 88 de ani pe care i-a sarbatorit alaturi de familia lui, de soție, fiica, ginere și nepoțica…

- Printre artiștii care au declarat ca abia așteapta ca lucrurile sa intre pe un fagaș normal și sa ajunga mai repede in fața publicului, se numara și Delia. Artista chiar a venit cu idei de evenimente astfel incat sa se respecte și normele de distanțare sociala, dar sa și poata performa. Pana se va decide…