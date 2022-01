PAULA JIVÉN cântă despre dezavantajele materialismului în noul său single Say That Cantareața și compozitoarea suedeza, Paula Jiven, creaza muzica pop originala și captivanta, fiecare piesa luand naștere din imaginația ei fara limite. La doar 18 ani, aceasta a capatat deja o voce importanta in postura ei de artista, o voce care sfideaza toate așteptarile și care este ghidata de instinctele jucaușe și indraznețe ale cantareței. Avand țelul de a „sfida confortabilul și de a aduce liniște celor neliniștiți”, Jiven este pregatita sa lanseze un material de debut care sa-i evidențieze talentul ei inedit de relatare. Vocea ei captivanta a fost pusa sub lumina reflectoarelor in 2021… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

