Stiri pe aceeasi tema

- Zanni a acceptat provocarea de a participa la Splash! Vedete la apa, iar concurentul a sarit de la trei metri in incercarea de a face o saritura spectaculoasa. Totuși, mai in gluma, mai in serios, acesta a avut mai multe reacții acide la adresa Paulei Chirila, colega sa, de care spune ca l-a enervat.…

- Sebastian Coțofana a acceptat provocarea de la Splash! Vedete la apa, astfel ca prezentatorul a decis sa exersese cea mai buna saritura și cu care sa ajunga direct in finala saptamanii. El a sarit astfel de la platforma de cinci metri, insa iata daca a avut cea mai buna saritura sau nu.

- Florin Pastrama a vrut sa-și depașeasca limitele, dar a eșuat cu saritura sa de la 5 metri. Deși soția lui, Brigitte, i-a zis sa o faca de la 3 metri, el a vrut sa demonstreze ca poate mai mult. Ce i-a zis femeia.

- Maria Constantin a suferit un atac de panica in timp ce iși pregatea saritura pentru cel mai racoritor show al verii, Splash! Vedete la apa, ce va avea premiera pe 11 august, de la 20:30, la Antena 1. Cantareața are frica de adancime, insa, și de inalțime, iar in seara concursului, in timp ce se afla…

- Maria Constantin a suferit un atac de panica in timp ce iși pregatea saritura pentru cel mai racoritor show al verii, Splash! Vedete la apa, ce va avea premiera pe 11 august, de la 20:30, la Antena 1.

- Paula Chirila si Romica Tociu revin in cel mai nou sezon Splash! Vedete la apa, difuzat in curand la Antena 1, in rolul cuplului comic.„Eu mi-aș dori ca in acest sezon sa vad juriul in costume de baie, executand acele sarituri pe care ei le jurizeaza. Pe Clara sigur o voi vedea sarind, pentru ca ea…

- Monica Birladeanu, Ramona Olaru si Razvan Fodor sunt prezentatorii celui mai nou sezon “Splash! Vedete la apa”, show ce va avea premiera in curand, la Antena 1. „Splash! Vedete la apa e un proiect in care oamenii iși confrunta fricile, fobiile și iși depașesc limitele. Uneori, toata aceasta pentru o…