- Prințul Nicolae al Romaniei și soția lui, Alina Maria, și-au botezat fetița in mare secret. Micuța poarta numele Maria Alexandra, iar parinții ei au ales s-o creștineze in cadrul unei ceremonii restranse.

- Irina Deaconescu a nascut in urma cu doua luni, dar deja și-a intrat bine in rolul de mama. Tanara este atat de protectoare incat nu a lasat pe nimeni in preajma fetiței, pana acum cateva zile, la botez. Tot pentru ca este foarte grijulie, influencerița a ținut secret frumosul eveniment.

- Andreea Balan și Andreea Antonescu au format trupa Andre,una dintre cele mai iubite in urma cu 20 de ani. Recent, fetele au lansat piesa Nostalgii, iar acum au vorbit desprerelația lor, pentru a pune capat speculațiilor. „Cu bune și cu rele, Andreea a facut parte din familia mea, și trebuie sa ramana…

- Final tragic pentru o fetița de cinci luni și jumatate din Targu Mureș. Micuța a fost un copil nedorit, inca de la naștere, fiind parasita de mama sa intr-un centru de plasament. De atunci, bebelușul a trecut prin multe incercari, iar de curand, trupul firav nu a mai rezistat. Copilașul s-a infectat…