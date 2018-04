Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat joi, la Giurgiu, ca prefectul si subprefectul vor fi asimilati cu secretarii de stat, potrivit noului Cod administrativ care se afla in dezbatere parlamentara. "Ieri s-a infiintat in Parlament o comisie speciala in ceea ce priveste Codul administrativ, pentru a…

- Ambasadei Federației Ruse la București e de parere ca Marea Britanie comite o greșeala atunci cand acuza Moscova ca ar sta la originea otravirii fostului spuin rus Serghei Skripal, și a ficei sale Iulia, la Londra. Conform unui comentariu al Ambasadei, britanicii comit aceeași greșeala ca in cazul…

- Fotocredit: Peugeot Peugeot de dezvaluit in aceasta dimineața noul 508 - model catalogat drept "un sedan radical" grație schimbarilor majore pe care le propune o data cu trecerea la noua generație. Peugeot se reinventeaza practic in segmentul D al sedanurilor de familie și business, noul 508 fiind…

- Thierry Desmarest, membru in board-ul Renault, a demisionat din funcție, potrivit unor surse citate de agenția Reuters. Decizia vine dupa plecarea unui alt membru din conducere (Stefan Mueller) și inaintea procesului de selecție pentru postul de CEO al producatorului francez.

- Infiintarea de noi centre de mari arsi este o prioritate a noului ministru al Sanatatii. La doi ani si trei luni de la tragedia din Colectiv, Romania are mai putin de 20 de paturi pentru astfel de pacienti, toate in Capitala.

- Comisiile permanente pentru Buget-Finante din Parlament l-au validat, luni, pe Eugen Orlando Teodorovici, candidatul PSD la functia de ministru al Finantelor, cu 19 voturi „pentru” si 12 „impotriva”.

- Premierul Viorica Dancila a anuntat care sunt noii ministri din Cabinetul sau. ”S-au discutat propunerile facute. PSD ALDE... Au fost mai multe propuneri. Unii au meritat... Am avut doua propuneri noi... Am considerat sa modificam cultura guvernamentala... A A existat un vot pentru fiecare portofoliou…

- BMW si Microsoft au pregatit o experienta high-tech spectaculoasa pentru campania de lansare BMW X2. Printr-o aplicatie de realitate augmentata, cei doi parteneri imbina realitatea fizica si continutul digital intr-o prezentare disponibila exclusiv pe Microsoft HoloLens.