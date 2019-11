Paul Stănescu: După ce tăiem porcul, vom sta de vorbă cu fiecare organizaţie. Vreau să vină cât mai mulți intelectuali „Ne vom intalni impreuna cu conducerea interimara si vom sta de vorba cu fiecare organizatie in parte, asta vom face in urmatoarea perioada, dupa ce taiem porcul, pana sa taiem si porcul. Vom merge peste tot, in fiecare judet, vom sta de vorba si vom face analize asa cum trebuie sa vedem din ce cauza am avut si rezultate mai slabe. E de discutat lucrul acesta, e o analiza mai complexa”, a afirmat Stanescu. El a facut aceasta precizare in contextul unei intrebari referitoare la presedintii de organizatii judetene care nu si-au atins target-ul la care s-au angajat in aceste alegeri prezidentiale. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

