Stiri pe aceeasi tema

- Luna trecuta, oficialii Organizatiei Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) si alti producatori majori, precum Rusia, au promis sa-si sporeasca cu aproximativ un procent productia de petrol vizand necesarul la nivel mondial. Presedintele Trump a impins lucrurile si mai departe, pledand si el in mod…

- Luni a inceput livrarea manualelor școlare pentru clasa a VI-a. Este pentru prima data cand aceasta “generație de sacrificiu”, careia i s-a refuzat in fiecare an șansa de a incepe școala cu manualele pe banci, va beneficia cu adevarat de “dreptul la invațatura” conform art. 32 din Constituția Romaniei…

- Politicile cu "toleranta zero" asigura aproape sigur esecul. Toleranta zero din dreptul penal - sub forma unor verdicte absolut inflexibile - a umplut spatiul inchisorilor, si asa limitat, cu oameni care nu sunt un pericol real la adresa sigurantei publice, potrivit USA Today , citat de Rador.

- Daca ar fi existat un manual pentru dictatori, administrația Trump s-ar afla acum la capitolul „Instrumentalizarea religiei”. Saptamana trecuta, printr-un gest care a adus cu lansarea unui califat american, procurorul general Jeff Sessions a apelat la un verset din Biblie pentru a apara politica departamentului…

- Reprezentanta ONU in Europa pentru drepturile omului a avertizat ca reprimarea sistemului judiciar, a presei și a drepturilor omului in Ungaria și Polonia risca sa se raspandeasca in intreaga UE, potrivit NY Times, citat de Rador.

- Chestiunea cruciala a acestui moment este daca aceste decizii sunt doar modificari accidentale ale actualei politici americane (pe care, evident, orice președinte este indreptațit sa le faca) sau reprezinta inceputul unei noi tendințe strategice. Mai simplu spus: sunt ele doar niște turbulențe sezoniere…

- Nu conteaza ca Putin a fost pana de curand practic un paria in Europa, dupa interventiile sale militare in Ucraina, Crimeea si Siria; dupa amestecul in alegerile europene si stradaniile de a incita revolte populiste de dreapta pe tot cuprinsul continentului, dupa poluarea mediului politic cu stiri false…

- Multe dintre problemele Europei provin de la decizia catastrofala, luata acum o generație, de a adopta o moneda unica. Crearea monedei euro a dus la apariția unui trecator val de euforie, cand volume enorme de bani au curs in țari precum Spania și Grecia; apoi bula s-a spart [...] Intotdeauna au existat…