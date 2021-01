Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi (22 de ani) a avut evoluții apreciate in ultima perioada la Glasgow Rangers, iar ultima echipa care s-a interesat de transferul internaționalului roman este RB Leipzig, conform Mundo Deportivo. Ianis Hagi este dorit de RB Leipzig, echipa aflata pe locul 2 in Bundesliga și calificata in optimile…

- Fotbalistul roman Ianis Hagi a marcat un gol pentru Glasgow Rangers, care a invins-o pe Lech Poznan cu 2-0 in deplasare, joi seara, in ultima etapa din grupele competitiei Europa League. Ianis Hagi a fost titular si a marcat in min. 72, fiind schimbat in min. 77. Primul gol al scotienilor a fost inscris…

- In fotografiile facute de martori oculari, ”felinarele” proiecteaza un fasciculul perpendicular de lumina, iluminand totul in jur. Localnicii au putut observa fenomenul natural cu ochiul liber aproape pana la rasaritul soarelui. Potrivit oamenilor de știința, un astfel de fenomen este destul…

- Data viitoare cand va veți lua temperatura nu va ingrijorați daca nu este exact aceea spusa de doctori: 37 de grade Celsius este doar un numar. Acesta este mesajul unei serii de noi cercetari care arata ca temperatura oamenilor este maleabila, unica și doar o medie. Vezi și: ALERTA de la ECDC…

- Vaccinul ''Sputnik V'', alternativa ruseasca la vaccinurile occidentale, va fi de cateva ori mai ieftin decat cele produse de companiile Pfizer si Moderna si va putea fi transportat incepand din luna februarie la temperaturi cuprinse intre 2 si 8 grade Celsius, a declarat luni agentiei EFE Kiril Dmitriev,…

- Ianis Hagi a avut pana acum un sezon foarte ciudat la Glasgow Rangers. A avut multe meciuri foarte reușite, in care a fost printre remarcații lui Gerrard. Ca drept dovada, este cel mai bun pasator din lot, cu nu mai puțin de 8 assisturi. Dintre acestea, nu mai puțin de șase dintre acestea au venit […]…

- Biletul zilei pariuri1x2.ro "Combo-ul" din aceasta zi este deschis de confruntarea ce le va pune fața in fața pe ȚSKA Sofia și CFR Cluj. Atat Dan Petrescu, cat și Stamen Belchev, atrenorul gazdelor, sunt recunoscuți pentru stilul defensiv de joc pe care-l imprima echipelor conduse. Ținem cont…

- Celtic Glasgow și Glasgow Rangers se vor intalni, sambata, de la ora 14:30 in Old Firm, cel mai vechi derby din istoria fotbalului. Primul meci oficial intre cele doua mari rivale a avut loc in 1890! Ianis Hagi (21de ani) are șanse mari sa fie titular la oaspeți. Pentru mijlocașul roman, ar putea fi…