Paul Damixie a lansat “Bandit”, in colaborare cu Alexandra Stan

- "Bandit" este o piesa ce combina vocea energetica a Alexandrei Stan cu influentele pop, country si dance.Constanteanca Alexandra Stan isi surprinde fanii cu un nou single, "Bandit"."Bandit" este o piesa ce combina vocea energetica a Alexandrei Stan cu influentele pop, country si dance.Paul este un producator,…

- 911 este un nou nume pe scena muzicii trap din Romania care la doar 17 ani lanseaza primul lui single “M.T.K” in colaborare cu Killa Fonic. O piesa cu un sound aparte ce imbina perfect stilurile celor doi artisti, cu accente rock. Piesa a fost compusa de 911 și Killa Fonic, textul a fost scris Killa…

- Sasha Lopez este unul dintre cei mai de succes DJ si producatori muzicali in Romania. Nascut in Chisinau, Moldova, acesta si-a facut debutul ca DJ la varsta de 15 ani; la scurt timp dupa ce Serge Istrati (numele sau real), a devenit rezident al clubului “City”, cel mai popular club din Chisinau la vremea…

- Vocea Andiei cucerește topurile muzicale, reușind ca intr-un an sa ajunga pe locul intai in top 10 Media Forest cu trei dintre piesele pe care performeaza: „Salcamii“, „Retrograd“ și „Slabiciuni“. Intra in GALERIA FOTO pentru a afla mai multe despre noua artista a muzicii romanești! Prima piesa a Andiei…

- Trupa de K-pop sud-coreeana BTS a lansat vineri "Dynamite", un nou single cantat pentru prima data integral in limba engleza cu care grupul de baieti vrea sa trimita "un mesaj plin de bucurie si de incredere" fanilor in acest moment marcat de pandemie, relateaza EFE. "Nu intra in planurile noastre sa-l…

- Dorian Popa face cinste de ziua lui cu o noua colaborare cu Liviu Teodorescu. Cei doi artisti au lansat piesa „Sar pe noi”, in avans de ziua de nastere a lui Dorian, pe care si-o sarbatoreste astazi, 7 august. „Sar pe noi” este a doua piesa pe care o lanseaza in colaborare Dorian si Liviu, dupa mega-hitul…

- Dupa succesul pe care l-a avut cu single-uri precum „Lost in Istanbul”, „Tsunami” și „Oh Ma Ma”, Brianna colaboreaza pentru prima oara cu Erin. Single-ul se numește „Lips, Lips”, iar versurile catchy și beat-urile EDM te poarta printr-o poveste plina de pasiune, dorința și multe cuvinte, ce de multe…

- Pepe, Andra și Connect R au lansat o noua piesa muzicala. Piesa se numește ”Inima mea” și pare sa fie una de succes, intrucit la doar 18 ore de la lansarea pe Youtube are aproape 500000 de vizionari. Colaborare in familie, in muzica. Pepe, Andra și Connect-R au lansat Inima Mea VIDEO Ionuț Nicolae Pascu,…