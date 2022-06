Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a șasea ediție a Timișoara Refugee Art Festival se desfașoara sub egida #BetterTogether, din 17 pana in 20 iunie, in mai multe locații din Timișoara. „Raspunsul societații civile fața de criza refugiaților nu a fost niciodata mai prompt și calduros decat in acest an. Consideram ca acest lucru…

- Timișoara Refugee Art Festival a ajuns la a șasea ediție și se va desfașura de la sfarșitul saptamanii viitoare in mai multe locații din oraș. Festivalul, singurul de acest fel in Europa de Est, iși propune sa faciliteze și sa mențina legatura dintre comunitate și refugiați.

- Sub egida Ministerului Educației, miercuri, 11 mai, incepind cu ora 08.00, Biblioteca Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava, coordonata de profesorul universitar doctor Sanda-Maria Ardeleanu, va organiza cea de-a VI-a ediție a Simpozionului național cu participare internaționala „Contribuția bibliotecii…

- Institutul National al Patrimoniului invita proprietarii si administratorii de parcuri si gradini istorice sau contemporane, inclusiv parcuri si rezervatii naturale, sa se inscrie cu evenimente publice la a XIX-a editie „Rendez-vous aux jardins”, care va avea loc in perioada 3 – 5 iunie. Invitatia a…

- Sebastian Dobrincu, investitor la „Imperiul Leilor” sezonul 2, a dezvaluit de ce se imbraca mereu cu aceleași haine in emisiunea de la PRO TV. Acest detaliu a atras atenția telespectatorilor și mulți au fost curioși sa afle care este raspunsul. De cand a inceput sezonul 2 din „Imperiul Leilor” la PRO…

- Raspunsul la intrebarea din titlu este strans legat de raspunsul la o alta intrebare esențiala : Mai avem in Romania o justiție corecta și, implicit, independenta? Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Presedintele american Joe Biden declara sambata, la Varsovia, ca ”nu este sigur” ca anuntul Rusiei potrivit caruia se concentreaza asupra unei ofensive in Donbas inseamna o schimbare de strategie in Ucraina, relateaza AFP, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- V-am pregatit testul de inteligența pe care cei mai mulți nu-l trec cu succes. Accepta și tu provocarea și spune cate patrate ai gasit in imaginea de mai sus! Testeaza-ți atentia si perspicacitatea cu acest test buclucaș!