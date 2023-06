Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Suceava a pregatit un program variat pentru Zilele Orașului care se vor desfașura in perioada 22-25 iunie in doua locații, Centru și Iulius Mall. Zilele Sucevei vor debuta joi, 22 iunie, cu pelerinajul cu racla cu moaștele Sf.Ioan cel Nou de la Suceava. Vineri, 23 iunie, va avea…

- A doua ediție a campaniei „Viceprimar pentru o zi”, acțiune inițiata de viceprimarul orașului Jibou, Vlad Pașcalau, a ajuns la final. Prin intermediul acestei campanii, tinerii din Jibou au fost indemnați sa propuna proiecte de dezvoltare a orașului, cele mai bune urmand sa fie finanțate și puse in…

- Delia, Antonia, Alina Eremia, Zdob și Zdub, Alexandra Stan, Nicole Cherry și Gașca Zurli vor concerta la ediția din acest an a Zilelor Sucevei. Numele lor a fost dezvaluit de primarul Ion Lungu in cadrul ședinței Consiliului Local in care a fost votat bugetul pentru Zilele Sucevei in suma de 700.000…

- VIDEO: Artista Maria Alexievici joaca acasa, la Alba Iulia, un rol principal, in ”Opera de trei parale”. Spectacol cu casa inchisa Festivalul Internațional de Teatru ”Povești” incepe in forța, chiar din prima zi a celei de a XVI-a ediții. Duminica seara pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor se va…

- N. D. Pastrand tradiția ultimilor ani, in perioada 19-21 mai a.c. se vor desfașura “Zilele Municipiului Ploiești”. Astfel, autoritațile locale au lansat, deja, ploieștenilor invitația de a participa la acțiunile ce sunt dedicate atestarii documentare a orașului și care se desfașoara in preajma sarbatorii…

- Vineri, 9 iunie, Casa de Cultura din Seini va fi gazda conferinței „Sfințirea vieții in Hristos”, urmand ca sambata, 10 iunie, de la ora 18.00, sa aiba loc conferința cu tema „Vino și te salașluiește intru noi – viața in Duhul Sfant”, desfașurata la Casa de Cultura a orașului Tauții Magherauș. Invitatul…

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a anunțat ca miine, in intervalul orar 10.00-18.00, pe esplanada Casei de Cultura va avea loc un tirg de adopții de ciini abandonați. Potrivit viceprimarului, cațeii sint microcipați, sterilizați, deparazitați și vaccinați și au carnete de sanatate. Lucian Harșovschi…

- Primaria Suceava participa la reabilitarea si modernizarea Casei de Cultura din municipiu, printr-un parteneriat interinstitutional, alocand deja in acest sens 300.000 de lei pentru efectuarea unor lucrari de modernizare a interiorului edificiului, a declarat intr-o conferinta de presa, miercuri, primarul…