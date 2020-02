Stiri pe aceeasi tema

- Familia pacientului care a decedat la 24 de ore dupa ce a fost operat in luna septembrie a anului trecut de doctorul de la Spitalul Județean de Urgența din Targu Mureș care opera fara un contract de munca vrea sa depuna plangere la Parchet in urma speculațiilor aparute in spațiul public, anunța MEDIAFAX.Imediat…

- Moartea unui copil de numai zece ani a dat sanse la viata altor cinci copii. Familia a acceptat sa doneze organele fiului lor, intrat in moarte cerebrala la Iasi, dupa ce i s-a rupt un vas de sange de la creier.

- In cursul zilei de sambata și in aceasta dimineața, la Oradea și Cluj au fost efectuate doua prelevari multiorgan, dupa o intervenție similara efectuata vineri, la Spitalul Militar Central. Intr-un interval de doar cateva zile, de vineri pana astazi, in spitalele din țara au avut loc trei intervenții…

- Echipele medicale implicate in activitatea de transplant din SJU Buzau, spitalul Floreasca din București și SJU Baia Mare au prelevat organele a trei pacienți aflați in moarte cerebrala, iar ați 15 oameni au primit o noua șansa la viața, ca un dar suprem, in doar 48 de ore. De Craciun se intampla…

- Opt ore in echipa completa in blocul operator. Opt ore in care s-a luptat din nou pentru salvarea de vieți. A altor vieți! Opt ore pline de emoție, dar și de concentrare maxima, profesionalism și coordonare impecabila. Timp de opt ore, intr-una din salile de operație din Spitalul Județean de Urgența…

- Mai multe persoane au primit o noua sansa la viata dupa ce familia unei persoane din Bacau care se afla in moarte cerebrala a fost de acord cu donarea de organe. Coordonatorul Centrului Regional de Transplant, dr. Raluca Neagu, a declarat marti ca donatorul este un baiat in varsta de 18 ani, din judetul…

- Specialiștii de la Spitalul Clinic Județean de Urgența (SCJU) din Oradea eu efectuat ieri o noua prelevare de organe și țesuturi care a facut posibila efectuarea unor transplanturi. Agenția Naționala de Transplant a anunțat, ieri, efectuarea unei noi intervenții de prelevare de organe și țesuturi,…