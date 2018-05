Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulație grav s-a petrecut azi-dimineața pe DN1A. O mașina a derapat la ieșire din localitatea Valenii de Munte spre Maneciu și s-a rasturnat pe marginea drumului, spulberand doi copii pe trotuar.

- Sub egida programului național „Romania -100 de ani” si a Anului European al Patrimoniului Cultural, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova si secțiile sale din Ploiești și județ invita publicul la evenimentele culturale ce vor fi organizate cu ocazia celei de-a 41-a ediții a Zilei Internaționale…

- Circulatia rutiera pe DN 1 Brasov - Ploiesti, pe sensul de coborare dinspre munte, este aglomerata, marti, in zona statiunilor prahovene Azuga si Busteni. Potrivit Centrului Infotrafic, pe sensul de coborare al DN1 Brasov – Ploiesti circulatia rutiera se desfasoara ingreunat, in conditii…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, Raluca Vasiloae, trei echipaje din cadrul ISU Prahova intervin pentru cautarea unui tanar in varsta de 17 ani care ar fi cazut in apele unui baraj pe un drum intre localitatile Valenii de Munte si Drajna.…

- 2018 este Anul Centenar, iar orasul Valenii de Munte, urbea lui Nicolae Iorga, cinsteste asa cum se cuvine implinirea celor 100 de ani de la Marea Unire de la 1918. Prima initiativa a administratiei locale din calendarul manifestarilor si evenimentelor care vor marca cei 100 de ani de la cel mai important…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,9 grade pe scara Richter s-a produs in noaptea de vineri spre sambata in zona seismica Vrancea, conform Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. „In ziua de 17/03/2018 la ora 02:22:00 (ora Romaniei) s-a produs in Zona…

- In intervalul orar 10-14, s-a organizat o acțiune in Valenii de Munte, Balțești și Drajna, in special in zonele in care sunt amplasate unitațile de invațamant, unde au fost vizate magazinele din zona școlilor, unitațile de alimentație publica și salile de jocuri, in scopul prevenirii și combaterii delincvenței…

- O actiune a Politiei Rutier a avut loc miercuri, incepand cu ora 17.00, pe raza orasului Valenii de Munte, pe DN1A, pana la Gura Vitioarei. Politistii au facut verificari in trafic, rezultatele actiunii urmand a fi comunicate in scurt timp. Vom reveni cu detalii.