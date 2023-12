Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai puțin de trei handbaliști de la Clubul Sportiv Universitar Suceava fac parte din lotul largit al reprezentativei de seniori a Romaniei pentru Campionatul European din Germania, este vorba de portarul Darius Makaria, extrema stanga Vencel Csog și coordonatorul Botond Balazs. Intre cei 35 de jucatori…

- Selecționerul Xavier Pascual a comunicat lotul largit, de 35 de jucatori, pentru Campionatul European masculin din luna ianuarie. Doar 20 dintre acești jucatori vor face deplasarea la turneul final din Germania. Echipa noastra naționala face parte din Grupa B, alaturi de Spania, Croația și Austria.…

- DE VIITOR… Școala rugbistica barladeana scoate talente pe banda rulanta. Nu mai puțin de 8 jucatori descoperiți și crescuți la CSȘ Barlad au participat cu echipele naționale ale Romaniei U20 și U18 la Campionatul European din Cehia, Praga. Romania U20 s-a clasat la final pe locul 5, dupa ce a invins…

- HOȚIE… Doi tineri din comuna Dranceni au jefuit o locuința din Germania și apoi au fugit cu prada in valoare de 30.000 euro acasa, in Romania, unde erau siguri ca li se va pierde urma. Numai ca indivizii de 30 ani și respectiv 35 de ani au intrat destul de repede in atenția polițiștilor, dar […] Articolul…

- LA LOT… Echipa naționala de rugby U18 a Romaniei va participa, in perioada 10-19 noiembrie, la Campionatul European U18 din Cehia, Praga. Staff-ul tehnic a convocat 26 de jucatori, iar printre aceștia se afla și trei jucatori de la CSȘ Barlad. Este vorba despre Cristian Petre, Rareș Mirzac și Sebastian…

- LA LOT… Vasluienii Demis Grigoraș, Tudor Buguleț și Dragoș Hanțaru, crescuți la LPS Vaslui, se afla intr-un stagiu de pregatire cu echipa naționala de handbal masculin a Romaniei. „Tricolorii” vor susține doua partide amicale, in deplasare, cu Muntenegru (2 noiembrie) și Franța (4 noiembrie). Lotul…

- CAMPIONI EUROPENI… “European & Asia Kempo Championship 2023”, din Antalya, Turcia, s-a desfașurat in perioada 8-14 octombrie a.c. Clubul Sportiv Wazary Dojo Barlad a reprezentat Romania și nu in ultimul rand, orașul Barlad cu patru sportivi conduși de sensei Alexandru Lucian Rotaru. Rezultatele au fost…