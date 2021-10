Stiri pe aceeasi tema

- Patru turiști ruși, cu varste cuprinse intre 31 și 60 de ani,au fost gasiți morți in sauna unui hotel de cinci stele, din stațiunea Qerret din Albania, scrie The Guardian. Poliția a transmis ca aceștia au fost descoperiți asfixiați, iar o ancheta este in desfașuare. Intr-o declarație de presa, poliția…

- Ancheta a polițiștilor, la Timișoara. Oamenii legii incearca sa afle ce s-a intamplat cu doi barbați, tata și fiu, care au fost gasiți morți in casa. Victimele nu au mai fost vazute de cateva zile, iar alarma a fost data de o vecina.

- Autoritatile olandeze au descoperit 11 migranti ilegali din Albania la bordul unui iaht in Marea Nordului si au retinut doi capitani ucraineni suspectati de trafic de persoane, a anuntat sambata politia, transmite DPA din Paris. Iahtul era in drum spre Marea Britanie, potrivit politiei de…

- Descoperire șocanta intr-o casa din Galați, acolo unde au fost gasite doua trupuri, ale unu barbat și o femeie, fara viața. Din primele informații, se pare ca este vorba despre crima, urmata de sinucidere. Doi soți gasiți morți in casa Este vorba despre o femeie, in varsta de 32 de ani, și soțul acesteia,…

- Accidentul care a avut loc duminica pe drumul european DN2 E85, la Racaciuni, soldat cu sapte morti si cinci raniti, s-a produs dupa ce microbuzul a intrat pe contrasens, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IPJ Bacau, inspectorul Catalina Paduraru. "Din primele cercetari efectuate…