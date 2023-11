Stiri pe aceeasi tema

- Romania U17 a terminat la egalitate meciul cu Franța U17, 1-1, in cadrul turneului de calificare la Campionatul European 2024. Dupa 0-0 cu Norvegia, intr-un meci jucat miercuri, Romania U17 a remizat și in al doilea meci din turneul de calificare la EURO 2024. Romania U17, egal cu Franța U17 Elevii…

- FOTO | Sportivul din Aiud, Sandor Ioo, pe podium la Campionatul European de Karate din Antibes, Franța: A obținut doua medalii de aur FOTO | Sportivul din Aiud, Sandor Ioo, pe podium la Campionatul European de Karate din Antibes, Franța: A obținut doua medalii de aur Sandor Ioo, un sportiv din Municipiul…

- Sportivul aiudean Sandor Ioo a urcat, din nou, pe podium, la cea de-a XIII-a ediție a WUKF „European Karate Chamiponship” desfașurata la Antibes, in Franța, acesta reușind sa cucereasca doua medalii de aur. Romania este prezenta cu peste 200 de sportivi la cea de a XIII-a ediție a Campionatului European…

- Salba de medalii pentru sportivii clubului timișorean Kaizen. Aceștia au revenit acasa din Slovenia, unde a avut loc Campionatul European de Karate IKU 2023, cu 17 medalii de aur, argint și bronz.

- 1800 km, multe probleme, bani puțini și o pasiune dusa la extrem. Rezultatul? Opt titluri de campioni europeni pentru sportivii crescuți de Octavian Adam la Kanku Dai și formați la Școala „Mihai Dragan”, o adevarata pepiniera a sportului de performanța. Cei cinci sportivi care au reprezentat Bacaul…

- Sportivii din Republica Moldova au cucerit 8 medalii, 5 de aur și 3 de argint in cadrul Campionatului European „Open’’ Masters la Pentatlon Modern 2023. Competiția s-a desfașurat in premiera in țara noastra, in perioada 20-22 octombrie, curent, comunica MEC.

- Lotul național de kurash a avut un debut spectaculos la Campionatul European, rezervat cadeților, juniorilor și seniorilor, care a avut loc in orașul Thessaloniki, Grecia. Sportivii noștri s-au intors de la competiția continentala cu 16 medalii. La categoria seniori echipa Republicii Moldova a cucerit…

- Sportivii de la CS Targoviște au avut o participare cu succes la ediția din acest an a Campionatului European de Karate Goju Ryu, desfașurat in Belgia, in perioada 15-16 septembrie. Karateka clubului nostru au reprezentat cu fruntea sus Romania la competiția continentala. La capatul unor evoluții foarte…