Patru tineri din Baia Mare au fost reținuți pentru două fapte de tâlhărie calificată In urma probatoriului administrat, ieri, 09 ianaurie, a fost dispusa reținerea a trei persoane, banuite de comiterea a doua fapte de talharie calificata savarșite in zilele de 30 decembrie 2022 și 06 ianuarie 2023. In fapt, este vorba despre patru tineri in varsta de 12,15,17 și 18 ani, toți din Baia Mare, care, in zilele menționate anterior ar fi agresat fizic și deposedat prin violența un barbat de 87 de ani și o femeie de 64 de ani, de borseta sau geanta pe care le aveau asupra lor și in care dețineau bunuri personale și diferite sume de bani. Polițiștii baimareni au reușit identificarea acestora,… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In seara de marti, 20 decembrie, la ora 21.40, polițiștii Serviciului Rutier Maramureș au intervenit la un accident rutier produs pe D.N. 1 C, in localitatea Cicarlau. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus de un barbat de 51 de ani din Baia Mare, dinspre Satu Mare inspre…

- In ziua de 8 decembrie a.c., politistii Postului de politie Bisoca au retinut doi tineri, pentru 24 de ore, pe baza de ordonanta, sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat. Fapta a fost sesizata politiei in ziua de 16 noiembrie a.c. Din cercetari s-a stabilit ca, in noaptea de 15/15 noiembrie…

- Duminica, 27 noiembrie, polițiștii Biroului Investigații Criminale din Baia Mare au reușit identificarea un tanar de 24 de ani din Baia Sprie, cercetat pentru comiterea infracțiunii de talharie calificata. In fapt, la data de 25 noiembrie, polițiștii baimareni au fost sesizați prin plangere de catre…

- La data de 14 noiembrie a.c., ora 07:30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Budești au fost sesizați cu privire la faptul ca in dimineața zilei, pe un drum agricol situat in apropierea comunei Frumușani, un barbat, de 43 de ani, din comuna Glodeanu-Siliștea, județul Buzau, a fost talharit. In fapt,…

- Doi tineri din Republica Moldova, reținuți pentru furt la Teiuș. Ce au sustras și cine i-a prins Doi tineri din Republica Moldova au fost reținuți de polițiștii din Teiuș. Cei doi ar fi sustras motorina din rezervorul unui utilaj parcat in apropierea DN1. Au fost prinși asupra faptei de un angajat al…

- Miercuri, 9 noiembrie 2022, polițiștii din Teiuș au identificat și reținut doi barbați, de 20 și 24 de ani, din Republica Moldova, care sunt cercetați pentru furt calificat. In sarcina acestora s-a reținut faptul ca, in seara zilei de 8 noiembrie 2022, ar fi sustras 15 litri de motorina, din rezervorul…

- Ieri, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj-Napoca, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj, sprijiniți de Serviciul de Combatere a Criminalitații Organizate Bistrița-Nasaud, au desfașurat 6 percheziții domiciliare, in municipiile Cluj-Napoca și Bistrița,…