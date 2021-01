Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul camerunez al echipei Antwerp, Didier Lamkel Ze, are nevoie de protectia politiei, dupa ce a primit amenintari pentru ca a venit, luni, la antrenament, in tricoul echipei rivale Anderlecht, informeaza lesoir.be, potrivit news.ro. El este in conflict cu conducerea clubului Antwerp…

- CSA Steaua trage tare pentru a promova in Liga 2, in timp ce juniorii clubului muncesc pentru a ajunge la prima echipa, insa unul dintre ei pare a fi „tradat” clubul militarilor. Intr-un video postat pe contul oficial de Youtube al celor de la CSA Steaua, in care Ștefan Iovan vorbește despre planurile…

- Pompierii pietreni au intervenit luni dimineata, 30 noiembrie, pentru a cobori corpul neinsufletit al unei batrane de pe terasa unui bloc de locuinte din centrul municipiului Piatra Neamt. Deocamdata nu se cunosc imprejurarile in care femeia de 81 de ani a cazut de la inaltime, daca este vorba despre…

- Raspunsul lui IPS Teodosie a fost ca daca cineva moare in urma infectarii cu coronavirus la pelerinajul de luni inseamna ca asta a fost vointa Lui Dumnezeu, dar macar pelerinul a ajuns la sarbatoare: "R: Nu credeti ca pierderea unei singure vieti care vine la acest eveniment ar fi prea mult? IPS Teodosie:…

- Mersul ciobanilor cu oile la munte a fost inscris in patrimoniul național și urmeaza fie recunoscut de UNESCO. Transhumanta carpatica, parte a vietii pastorale traditionale, a fost inscrisa in Inventarul National al Elementelor vii de Patrimoniu Cultural Imaterial, acesta fiind primul pas pentru inscrierea…

- Paul Codrea (39 de ani) a fost invitat la GSP LIVE și a vorbit despre perioada petrecuta in Italia și relația cu Antonio Conte, actualul antrenor al lui Inter. Fostul internațional, trecut pe la echipe precum Genoa, Palermo, Perugia, Torino, Bari sau Siena, a povestit cum a fost dat afara de la Siena,…

- Invins cu trei zile mai devreme de FC U 1948 Craiova, scor: 0-1, pe arena Ilie Oana, antrenorul principal al „lupilor”, Viorel Moldovan, a optat inca o data pentru opt schimbari in primul „11”. Adica, așa cum facuse și la București, in Cupa Romaniei, cu Metaloglobus. Numai ca, impotriva nou-promovatei…

- Mircea Lucescu (75 de ani) nu are parte de liniște chiar daca Dinamo Kiev are rezultate bune in toate competițiile. Gruparea din capitala Ucrainei s-a impus, sambata, pe terenul celor de la Ruh Lviv, dar fanii s-au adunat in afara stadionului pentru a scanda impotriva tehnicianului roman. Ultrașii lui Dinamo…