Patru romani sunt printre victimele accidentului de autobuz petrecut in Veneția, in care au murit 21 de persoane. "Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca Ambasada Romaniei la Roma si Consulatul General al Romaniei la Trieste s-au autosesizat, in regim de urgenta, in urma informatiilor din presa referitoare la accidentul produs la data de 3 octombrie