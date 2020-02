Patru români au fost prinşi de carabinierii italieni încălcând zona de carantină Cei patru romani, doi italieni si un marocan au incalcat carantina si ar fi incercat sa paraseasca zona rosie. Interesant este ca, potrivit publicatiei Il Cittadino, doi dintre cei anchetati incercau sa patrunda in zona restrictionata. Este vorba de SG, roman de 33 de ani si B.M., de 38 de ani, ambele persoane cu resedinta in Casalpusterlengo, la aceeași adresa, CSC, roman de 46 de ani, rezident in Trezzo sull'Adda, care, deși avea autorizație de tranzit, a aplicat artificial un alt numar la vehiculul autorizat sa tranziteze și CTM, un alt roman de 43 de ani, rezident in Codogno. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

