Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 5 martie, dupa Sfanta Liturghie, elevi ai Școlii Gimnaziale „George Emil Palade” din Buzau au ridicat rugaciunile lor pentru lume, pace și dragoste, ca intr-un buchet de flori oferite lui Dumnezeu, in Biserica „Sfantul Mina” din municipiu. Este vorba despre participanții la concursul online…

- Elevii clasei a IV-a C ai Școlii Gimnaziale „George Emil Palade” au obținut premiul al II-lea pentru participarea in proiectul ,,On Mountain Roads”, la Premiile Naționale eTwinning. Ei au fost inscriși in acest proiect și coordonați de inv. Doina Luiza Jalba. „Suntem mandri de voi! Roadele muncii sunt…

- Proiecte pentru tineri, profesori, persoane private de libertate, varstnice și cu nevoi speciale, derulate de Asociația de Terapie Familiala și de Cuplu Timișoara. Asociația de Terapie Familiala și de Cuplu (ATFCT) este una dintre asociațiile care iși propune sa dezvolte o conexiune...

- Un barbat in varsta de 50 ani care a facut stop cardiac intr- un colegiu din municipiul Iasi a fost salvat pentru ca a fost resuscitat de cadrele didactice pana la sosirea echipajului SMURD, au informat, miercuri, reprezentantii UPU-SMURD Iasi. ‘Luni, in timpul unor ore de curs facute in Iasi, un domn…

- Un incendiu a izbucnit, vineri, la Liceul Tehnologic Alexandru Vlahuta din Podul Turcului, dar a fost stins imediat de cadrele didactice, a informat purtatorul de cuvant al ISU Bacau, Ema Teres.Incendiul s a manifestat intr o sala de clasa, la nivelul unei planse de polistiren.In urma evenimentului…

- Circa 200 de elevi și profesori din țara participa, in aceasta saptamana, 3-7 ianuarie, la Tabara Naționala de Fizica, Astronomie si Astrofizica „Marin Dacian Bica", de la Voroneț.Iubitori ai spațiului cosmic și ai disciplinelor exacte, elevi pasionați, profesori din Suceava și din ...

- 12 cadre didactice ale Școlii Gimnaziale „George Emil Palade” au beneficiat de un grant european și au absolvit cursuri despre managementul clasei prin metode inovative, metoda claselor inversate, STEM, tehnici TIC și dezvoltarea starii de bine prin invațare. Acestea au facut parte din primul proiect…

- 12 cadre didactice ale Școlii Gimnaziale „George Emil Palade” au beneficiat de un grant european și au absolvit cursuri despre managementul clasei prin metode inovative, metoda claselor inversate, STEM, tehnici TIC și dezvoltarea starii de bine prin invațare. Acestea au facut parte din primul proiect…