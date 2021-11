Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Giurgiu, deputatul Marian Mina, a anuntat luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca primarul comunei Comana, Aurel Enache, este alaturi de PSD, anunța Agerpres. "Atunci cand au trecut la PNL, primarilor giurgiuveni li s-au promis proiecte pentru comunitatile lor, bani pentru…

- „PSD Giurgiu, tot mai puternic! Atunci cand au trecut la PNL, primarilor giurgiuveni li s-au promis proiecte pentru comunitatile lor, bani pentru dezvoltare, li s-a promis marea cu sarea, dar, de fapt, au fost mintiti cu nerusinare. Nicio promisiune nu s-a materializat si, astfel, edilii aleg sa vina…

- Patru primari care au fost aleși din partea PNL „se intorc” la PSD, anunța liderul PSD Giurgiu, deputatul Marian Mina. „Cand au trecut la PNL li s-au promis proiecte pentru comunitatile lor, bani pentru dezvoltare, li s-a promis marea cu sarea, dar, de fapt, au fost mintiti cu nerusinare”. „PSD…

- ​Revenirea pe cai mari la putere a PSD se simte și la nivel local unde începe reorientarea primarilor. Luni, PSD Giurgiu a anunțat ca patru primari care au candidat pentru liberali anul trecut sunt acum alaturi de social-democrați. „Atunci când au trecut la PNL, primarilor…

- Deputații s-au intrunit in ședința. Parlamentarii vor examina, in procedura de urgența, modificarea Legii bugetului de stat pentru anul curent, la cererea Prim-ministrei Natalia Gavrilița, in scopul neadmiterii sistarii livrarii gazelor naturale.

- „Promisiuni guvernamentale: Am trecut de la „marea cu sarea” la „lapte și miere”. Acum le amestecam?” Catalin Gherzan afirma ca este bine ca, pana la urma, se termina perioada de criza politica, dar in același timp este sceptic ca Guvernul PSD-PNL-UDMR va rezista prea mult, ba chiar ca va face mare…

- Dan Stroe, primarul localitații Bradu, continua lucrarile de investiții in localitate. Edilul anunța doua mari proiecte care urmeaza sa fie finanțate prin Programul Național ”Anghel Saligny”. Acestea insumeaza peste 30 de milioane de lei. ”Avem doua mari proiecte prin programul ”Anghel Saligny”. Este…

- Mihail Popovici, tatal lui David Popovici (17 ani), a dezvaluit motivul plecarii sportivului de la CSA Steaua. Tanarul inotator este acum inregistrat la marea rivala CS Dinamo. David Popovici reprezinta marea speranța a Romaniei pentru urmatoarele ediții ale Jocurilor Olimpice. Tanarul inotator a surprins…