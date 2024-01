Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de ieri, 18.01.2024, ofițeri de poliție judiciara din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Hunedoara au pus in executare patru mandate de aducere, emise de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Hunedoara, pentru patru…

- Doi barbați, de 31 și 32 de ani, care incercau sa scape de o pedeapsa cu inchisoare, au fost prinși de polițiști in comuna Margineni, respectiv in comuna Stanișești. Barbatul prins in Margineni, de 32 de ani, este condamnat la 1 an și 4 luni de inchisoare. Cel prins in Stanișești are 31 de ani […] Articolul…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, spune ca primarul din Baia Mare, Catalin Chereches, s-a lovit la fața cand incerca sa fuga de autoritațile germane, cel mai probabil. „Nu stim exact in acest moment”, a spus Predoiu, citat de News.ro.

- Dana Badea și iubitul ei, Alin, nu au scapat de problemele cu legea. Cei doi au fost reținuți de curand, iar cel care a facut anunțul a fost un apropiat al cuplului. Se pare ca la mijloc a fost vorba de o neințelegere care s-a transformat intr-un conflict in toata regula.

- Accident cu doua mașini de poliție, in vestul țarii. Patru polițiști au ajuns la spital. Doua autospeciale de Poliție, un Duster și un Logan ale IPJ Arad, au fost implicate intr-un accident rutier, sambata, inainte de miezul nopții, in localitatea aradeana Santana...

- Patru persoane sunt ranite in urma unui accident produs vineri seara in orașul Arad. Accidentul s-a produs pe strada Petru Rareș, unde trei autoturisme s-au ciocnit. Patru persoane vor fi transportate la unitatea de primiri urgențe conștiente, stabile și cooperante, conform ISU Arad. Forțele de intervenție…